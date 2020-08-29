"Русские не сдаются": Малькевич поддержал акцию, посвященную Шугалею

Флешмоб в поддержку удерживаемого в ливийском плену российского социолога Максима Шугалея набирает обороты. В нем приняли участие звезды и блогеры. Футболку с Шугалеем надел и глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Общественник и глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич присоединился к стартовавшей 27 августа акции "Русские не сдаются", посвященной российскому социологу Максиму Шугалею и его переводчику Самеру Суэйфану. Оба вот уже более года находятся в незаконном плену в Ливии.

"Да, "Русские не сдаются". Прежде всего, "там", в Ливии. И здесь, где мы каждый день бьемся за их возвращение. Всеми доступными нам способами", — написал Малькевич в своем Telegram-канале.

Участие в акции в поддержку Шугалея Малькевич передал телеканалу RT. Коллеги, по его словам, сражаются за свободу слова: за то же, за что страдает Максим Шугалей.

Осенью 2020 года увидит свет продолжение фильма о россиянах Шугалее и Суэйфане в Ливии. "Шугалей-2" покажет сеть кинотеатров "Луксор". Предпремьерный показ прошел 29 августа в Сыктывкаре.