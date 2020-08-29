Российский внедорожник Lada 4x4 рекордно подорожал в Европе

Цена внедорожников Lada 4x4 в Германии в два раза больше, чем в России. Об этом сообщает YouTube-канал «Жизнь в Германии».

Поставки с АвтоВАЗа прекратились, и оставшиеся на складах автомобили резко взлетели в цене. Так Lada 4x4 Urban в базовой комплектации стоит почти 14 тысяч евро и продается в автоцентре, расположенном в коммуне Паншвиц-Кукац. Внедорожники в улучшенной комплектации продаются за 14,9 тысяч евро — это около 1,4 миллионов рублей.

За другие модели можно заплатить еще больше. Так Lada Bronto стоит почти 20 тысяч евро или же 1,7 миллионов рублей. По словам автора ролика, цены на российские автомобили в Германии очень высокие. В России такие машины продаются от 648 тысяч рублей и выше.

Из-за ужесточения европейских экологических стандартов в Германию прекратили поставки автомобилей АвтоВАЗа. Но любители российских машин в ФРГ не сдаются: они неоднократно обращались к правительству Германии с петицией о возвращении в страну отечественных авто, сообщает Федеральное агентство новостей.

Из-за пандемии в российских автосалонах обнаружилась нехватка автомобилей практически всех брендов, в том числе и Lada. Задержки производства и нарушенная логистика автозаводов стали следствием коронавируса, но к концу 2020 года ситуация наладится, рассказал главред журнала «За рулем» Максим Кадаков «Политике Сегодня».

Ранее сообщалось о повышении цены на легковые автомобили в России на 40% за последние пять лет. В 2015 году стоимость новой машины составляла 1,2 миллиона рублей, а в 2020 году — 1,7 миллионов рублей. Напомним, в прошлом году из России ушла марка Ford: три автосборочных завода закрылись. Ушли и бюджетные марки Mondeo, Kuga, Focus и Explorer — о том, как это повлияло на картину спроса, рассказал ПС автоэксперт Дмитрий Попов.