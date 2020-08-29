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20:11   29 Августа 2020
Общество

Жена актера Певцова подтвердила госпитализацию мужа с воспалением легких

Жена актера Певцова подтвердила госпитализацию мужа с воспалением легких

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в Москве с предварительным диагнозом "воспаление легких". Об этом сообщила его супруга актриса Ольга Дроздова.

Она подтвердила факт отправки мужа в больницу. Но акцентировала внимание, что врачи диагностировали именно воспаление легких, а не коронавирусную инфекцию. О COVID-19 речи не идет, уточнила Дроздова. По ее словам, Дмитрий Певцов 28 августа сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Актриса предположила, что муж мог простудиться в холодной воде.

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Автор: Борис Нестеров
#госпитализация #дмитрий певцов #воспаление легких

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