Жена актера Певцова подтвердила госпитализацию мужа с воспалением легких

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в Москве с предварительным диагнозом "воспаление легких". Об этом сообщила его супруга актриса Ольга Дроздова.

Она подтвердила факт отправки мужа в больницу. Но акцентировала внимание, что врачи диагностировали именно воспаление легких, а не коронавирусную инфекцию. О COVID-19 речи не идет, уточнила Дроздова. По ее словам, Дмитрий Певцов 28 августа сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат. Актриса предположила, что муж мог простудиться в холодной воде.