Собянин назвал лучшие проекты дизайна станций БКЛ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил победителей конкурса на лучший дизайн станций Большой кольцевой линии "Кленовый бульвар 2" и "Проспект маршала Жукова" в Москве.

Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram. Среди проектов на лучший дизайн "Кленового бульвара 2" победило бюро Захи Хадид (Zaha Hadid), известное на весь мир. Как рассказал Собянин, станция будет оформлена в элегантном и легком стиле.

В конкурсе на лучший проект станции "Проспект Маршала Жукова" победу одержало архитектурное бюро Асадова, которое представило яркий дизайн с белым обрамлением и золотыми лучами солнца. Центральный образ — знаменитый орден Великой Отечественной войны. Это первая награда, появившаяся в военное время.