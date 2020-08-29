Тысячи скандирующих имя Путина в Берлине попали на видео

Тысячи жителей Берлина вышли на акцию протеста из-за предложенных властями мер по нераспространению коронавируса. Митингующие начали скандировать имя президента России Владимира Путина в ходе мероприятия.

Власти Германии ввели ряд новых ограничительных мер для распространения коронавирусной инфекции на фоне пандемии, однако жители столицы выразили недовольство решением правительства. Тысячи митингующих вышли на улицы Берлина. Одна из участниц митинга запечатлела на видео скандирование: "Путин! Путин!". Запись она опубликовала в Twitter.

По мнению автора публикации Эльвиры Шишковой, участники протестной акции скандировали имя российского лидера, поскольку он может оказать влияние на президента США Дональда Трампа. Такое предположение она выразила в своем посте.