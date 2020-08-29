Предпремьерный показ фильма "Шугалей-2" прошел с успехом

Предпремьерный показ фильма российского режиссера Максима Бриуса "Шугалей-2" состоялся в Сыктывкаре. Некоторые жители Республики Коми назвали новую киноленту "блестящей".

Кинокартину показали в кинотеатре "Кронверк Синема". Фильм рассказывает зрителям о судьбе российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, которых более года незаконно удерживают в неофициальной ливийской тюрьме "Митига".

Съемочная группа, а также исполнивший главную роль в фильмах "Шугалей" и "Шугалей-2" актер Кирилл Полухин присутствовали на предпоказе. Многие российские знаменитости поучаствовали в акции в поддержку задержанных россиян. На своих страницах в Instagram они высоко оценили работу режиссера Бриуса и призвали россиян не оставаться равнодушными к тяжелой судьбе похищенных соотечественников.

На предпремьерный показ фильма “Шугалей-2” пригласили почетных гостей, в числе которых были: первый заместитель гендиректора и генеральный продюсер телеканала "Юрган" Геннадий Левицкий, мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, военный эксперт и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.