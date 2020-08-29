Костычева о "Шугалее-2": Сыктывкару очень повезло с премьерой

Жителям Сыктывкара очень повезло с премьерой второй части фильма "Шугалей", так как это кино о героях, историю которых должны знать все в России, заявила член бюро президиума политсовета партии "Родина" Марина Костычева.

В Сыктывкаре 29 августа состоялся предпремьерный показ сиквела картины о судьбе российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которые были похищены в Ливии членами бандформирований, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС).

Перед началом сеанса Костычева поделилась своим мнением о первой части фильма с корреспондентом Федерального агентства новостей. По ее мнению, эта история "не может не трогать".

"Фильм снят очень профессионально, до мурашек пробирает, когда его смотришь, и живых людей он явно не оставил равнодушными", — рассказала Костычева.

Она предположила, что продолжение вызвавшей общественный резонанс киноленты будет не хуже и раскроет эту сложную историю до конца.

"Мы знаем, что Максим (Шугалей — Прим. Ред.) патриот, он много работал на благо нашей страны, проводя социологические исследования как по всей России, так и в Республике Коми", — добавила политик.

Она сообщила, что, учитывая заслуги Шугалея, партия "Родина" решила выдвинуть его кандидатом в республиканский Госсовет, чтобы придать его историю огласке и привлечь как можно больше внимания к проблемам, с которыми он столкнулся.