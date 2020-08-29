Баранец рассказал, как российская подлодка «Омск» «подмигнула» американцам

Накануне российский подводный крейсер «Омск» всплыл у берегов Аляски, в нейтральных водах Берингова моря. Характерно, что подлодка показалась американским радарам не из-за аварийной ситуации, а по «собственному желанию».

Поднятие «Омска» на поверхность было отнюдь не случайностью, уверен военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Подлодка участвовала в крупных запланированных учениях «Морской щит-2020», и нечаянное «появление» перед американцами явно было запланировано. На эту тему Баранец пообщался с военными.

«Я переговорил с некоторыми командирами атомных подлодок, я поговорил с некоторыми командирами дивизий атомных подводных лодок, и все они в один голос говорили мне следующее: атомный подводный крейсер «Омск» отстрелялся, и после этого, по существующим морским правилам, он с разрешения командующего учениями, а руководил учениями не кто-нибудь, а главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов, крейсер всплыл и пошёл на доклад», — рассказал военный эксперт «Царьграду».

Баранец предполагает, что моряки решили устроить «игру» в «кошки-мышки». Подводная лодка оснащена гидроакустической системой и может обнаружить противника на радарах, причем на более дальнем расстоянии, чем позволяют американские средства обнаружения.

«И она потому делает маневр, «подмигивает» этому американцу и уходит. Американцы потом её ищут. Иногда за нашей подводной лодкой американцы гоняются неделями. Такой позорный случай у них произошёл буквально этим летом в Атлантике, когда они обнаружили нашу подводную лодку, кинулись в погоню, но её и след простыл, и они это признали», — повествует военный обозреватель.

Подлодки можно обнаружить при помощи гидробуев, заброшенных в воду противолодочной авиацией. По звукам такие буи определяют локацию лодки и направление ее движения. Но американские буи «прощупывают» глубину до 250 метров, когда как российская подлодка идет на глубине в полкилометра.

«Таким образом, всё удаётся, лишь когда подлодка выходит на глубину 50–100 метров. <…> Но мы тоже не дураки, мы тоже, как говорится, информируем подлодку и что там наверху творится. Российские подводные лодки, особенно дизельные, их не зря называли «чёрной дырой» в океане», — рассказывает Баранец.

Российские подлодки невидимы для эхолотов, локаторов и гидроакустических систем. Их шумность меньше, чем у американских аналогов. Преимущество обеспечивает и мастерство экипажа: с помощью искусных маневров подложка уходит от обнаружения.

«Тут многое зависит от профессионализма, от тактики. Потому что если, к примеру, наши подводники увидели, что им навстречу или в хвост гонится подлодка США, допустим, за километр, то делается специальный маневр, и в общем-то, дают по газам и уходят от преследования», — говорит эксперт.

Баранец утверждает, что военные силы США в последнее время отстают от российской армии «по всем фронтам» — на суше, в воде и в воздухе.

Все чаще американская пресса констатирует, что российские военные технологии по ряду параметров превосходят американские. Так журнал Forbes в статье «Россия стремится опередить США с помощью ускоренной программы беспилотных летательных стелс-аппаратов» признали, что Штаты отстали в сфере БПЛА.

Основное внимание американские журналисты уделили намерениям РФ ускорить разработку ударного беспилотника-«невидимки» С-70 «Охотник». О том, какие «беспилотные» проекты США провалились, пока Россия тестировала свои беспилотники на поле боя, читайте в нашем материале.