Несовершеннолетний житель Датчи сел пьяным за руль и убил гостью кафе

Пьяный водитель на турецком курорте Датча протаранил кафе. В следствии произошедшего погибла туристка.

Происшествие случилось поздней ночью в минувшую пятницу. Молодой человек в возрасте 17 лет за рулем автомобиля не справился с управлением и въехал в здание кафе. В это время за столиком находились пять человек, которые в следствии произошедшей аварии получили серьезные травмы и в срочном порядке были госпитализированы. Среди пострадавших также были дети. Одну женщину, которая являлась матерью пострадавших детей, врачи пытались спасти, но от полученных травм она скончалась в больнице.

Водитель скрылся с места преступление, однако его вскоре поймала полиция. Против него возбудили уголовное дело, пишет Федеральное агентство новостей.

По имеющимся данным, погибшая женщина отдыхала в Турции с семьей. В Датче они планировали провести всего один день.