Пенсионный фонд России (ПФР) с сентября меняет правила начисления средств ряду граждан. Жители сельской местности будут обеспечены доплатой, о возможностях по расширению поддержки рассказал экономист Александр Сафонов.

Первыми дополнительные средства получат россияне, которые на постоянной основе проживают в сельской местности. За трудовой стаж в аграрной сфере им ежемесячно будут начислять 25% от фиксированной части выплаты — сегодня данная сумма составляет 1421 рубль. В дальнейшем будет производиться индексация выплаты.

Решение о повышении базовой пенсии принималось в соответствии с федеральным законодательством, напомнил ФБА "Экономика сегодня" проректор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. Государство будет выполнять свои обязательства за счет бюджетных средств. Зависимость ПФР от финансового сектора продолжит расти, однако индексация будет производиться ежегодно.