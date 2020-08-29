Руководитель"Родины" в Коми побывал на премьере фильма "Шугалей-2"

"Шугалей" и "Шугалей-2" — картины, которые играют важную роль в освобождении россиян из плена в Ливии, поэтому их обязательно нужно снимать, сообщил председатель отделения партии "Родина" в Республике Коми Александр Пасечник.

Председатель отделения партии "Родина" в Республике Коми Александр Пасечник побывал на предпремьерном показе киноленты "Шугалей-2", который прошел в кинотеатре "Кронверк" в Сыктывкаре. Пасечник рассказал, что узнал об истории похищения социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана боевиками в Ливии, которая легла в основу фильма, незадолго до просмотра картины. По его словам, фильм "Шугалей" произвел на него неизгладимое впечатление, пишет Федеральное агентство новостей.

"Считаю, что если человек воспринимает фильм, как я его воспринял, то режиссеру, сценаристу, оператору и актерам удалось донести всю трагедию", — рассказал Пасечник.

Также он отметил, что испытывает гордость за то, что предпремьерный показ прошел именно в Сыктывкаре, поскольку Шугалей находится в топе регионального списка партии "Родина". Пасечник выразил надежду, что фильм поможет вернуть россиянина домой.