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18:22   29 Августа 2020
Политика

Охранники Трампа массово болеют COVID-19 из-за частых выездов президента

Охранники Трампа массово болеют COVID-19 из-за частых выездов президента

Работники Секретной службы США все чаще заражаются коронавирусом из-за частых поездок главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Журналисты пишут, что за пару месяцев коронавирус нового типа выявили у десятков сотрудников, которые охраняют высокопоставленных лиц государства. Среди зараженных есть те, кто охранял вице-президента США Майкла Пенса, пишет ТАСС.

Представители СМИ вспомнили несколько инцидентов, когда приходилось в срочном порядке подыскивать замену сотрудникам Секретной службы США, у которых выявили коронавирус. Увеличение количества заражений связано с нарушением рекомендаций на фоне текущей эпидемиологической ситуации, считают журналисты.

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Автор: Борис Нестеров
#сша #трамп #washington post #коронавирус

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