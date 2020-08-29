Джефф Монсон объяснил преимущества РФ над США

Гостем авторской передачи депутата Госдумы Виталия Милонова стал представитель смешанных единоборств и депутат городского округа Красногорск Джефф Монсон.

В "Милонов-шоу" Монсон объяснил, в чем заключается различие между политическими системами России и США. Он отметил, что в Соединенных Штатах нет такого количества политических партий. В РФ существуют партии с богатой историей, а также появляются новые политические силы. В США у людей есть только два варианта: быть демократом или республиканцем. О новом выпуске передачи рассказывается в материале ФАН.

Монсон планирует реализовывать социальные проекты за счет объединенных усилий различных политических партий. По его словам, любая партия готова поддержать предложенные инициативы. Вне зависимости от политической направленности. В Красногорске при его непосредственном участии была запущена большая программа по переработке. Эта инициатива крайне важна для общего будущего.