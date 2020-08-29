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17:42   29 Августа 2020
Общество

Ректор ГИТИСа сообщил о кончине народного артиста СССР Владимира Андреева

Ректор ГИТИСа сообщил о кончине народного артиста СССР Владимира Андреева

Народный артист Советского Союза Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Известный советский и российский актер, сценарист и режиссер Владимир Андреев родился в Москве. Он закончил Российский институт театральных искусств, где позже заведовал кафедрой актерского мастерства, а также был профессором кафедры режиссуры. У него учились известные актеры — Виктор Раков, Николай Токарев, Кристина Орбакайте.

Долгие годы Андреев руководил Московским драматическим театром имени Ермоловой, и более 80 лет являлся болельщиком столичного футбольного клуба "Спартак".

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Автор: Руслан Неглинный
#умер #гитис #андреев

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