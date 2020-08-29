ПФР произведет доплаты пенсионерам в 1421 рубль

Одобренные Государственной думой законопроекты позволят увеличить размер пенсионной выплаты для ряда категорий граждан. Миллионы россиян будут ежемесячно получать 1421 рубль в качестве доплаты.

Внесенные в парламент законопроекты были призваны закрепить новые социальные обязательства Пенсионного фонда России (ПФР) перед гражданами. Новые правила работы начнут действовать с 1 сентября. Теперь ежемесячная доплата будет производиться в том случае, если пенсионер проживает в сельской местности: деревне, селе или на ферме. Повышение пенсии составит 1421 руб., пишет PRIMPRESS.

Деньги будут каждый месяц переводится клиенту ПФР на банковскую карту, однако некоторым россиянам потребуется обновить "пластик". С октября текущего года Пенсионный фонд начнет работать только с картами национальной платежной системы "Мир", которую можно заказать удаленно и получить с доставкой.