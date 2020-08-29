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17:26   29 Августа 2020
Армия

Политолог напомнил, что Башага поддерживает вмешательство в дела Ливии

Политолог напомнил, что Башага поддерживает вмешательство в дела Ливии

Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага отстранен от должности на фоне многочисленных народных протестов.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил ФАН, что Башага стал своего рода проводником терроризма в североафриканскую страну. Кроме того, он поддерживает иностранное военное вмешательство в дела Ливии, подчеркнул эксперт.

Долгов также напомнил о репрессиях, которые применялись в отношении протестующих мирных жителей страны в последнее время.

"И то, что он ушел в отставку, — это логичный результат этих событий", - заключил эксперт.

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Автор: Руслан Неглинный
#ливия #репрессии #Башага

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