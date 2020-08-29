Политолог напомнил, что Башага поддерживает вмешательство в дела Ливии

Глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага отстранен от должности на фоне многочисленных народных протестов.

Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов заявил ФАН, что Башага стал своего рода проводником терроризма в североафриканскую страну. Кроме того, он поддерживает иностранное военное вмешательство в дела Ливии, подчеркнул эксперт.

Долгов также напомнил о репрессиях, которые применялись в отношении протестующих мирных жителей страны в последнее время.