США и ЕС признались в организации протестов своим заявлением по Белоруссии

Совместное заявление по поводу ситуации в Белоруссии сделали США, страны Евросоюза, Великобритания и Швейцария. Запад призвал официальный Минск соблюдать права человека, прекратить насилие и угрозы применения военной силы против протестующих.

«Мы призываем власти Белоруссии соблюдать взятые на себя международные обязательства по соблюдению основных демократических свобод и прав человека», — сообщили в МИД Соединенного королевства.

Также страны потребовали «немедленно и безоговорочно освободить всех несправедливо задержанных».

Западный интерес

Западная «коалиция» с самого начала митингов в Белоруссии вела себя максимально несдержанно, накаляя обстановку в Республике Белоруссия. Так в ЕС решили ввести санкции против Минска и подготовили список должностных лиц, которые попадут под ограничения: их обвиняют в «фальсификации выборов». Доказательств в Брюсселе не предоставили.

Примечательно, что все ключевые лица белорусских протестов и оппозиционные СМИ тем или иным образом связаны с Западом. Так, крупнейший в стране оппозиционный ресурс NEXTA, координирующий протесты, управляется двумя журналистами из Польши. «Независимый» телеканал «БелСат», ратующий за продолжение забастовок и митингов, и вовсе финансируется польским государственным телевидением с самого создания.

Территориальные претензии

Интерес Польши к протестам в соседней стране понятен: до 1939 года западная часть Белоруссии была частью Польской Республики. Предъявить территориальные претензии к РБ и с помощью западных союзников вернуть былые территории совсем несложно, если легитимная власть в стране падет. В Варшаве это прекрасно понимают.

Особый интерес в нестабильности РБ проявляет еще один европейский «сосед» — Литва. Обеспокоенность Вильнюса белорусской политикой, вероятно, вызвана ностальгией по временам Великого княжества Литовского, в составе которого была и территория нынешней Белоруссии.

Россия уже обличала действия Литвы на международной арене. В МИД РФ отметили, что попытки Вильнюса вмешаться во внутренние дела республики под прикрытием «помощи» белорусскому народу только накаляют ситуацию в стране. Напомним: именно Литва предоставила оппозиционному кандидату в президенты РБ Светлане Тихановской политическое убежище и организовывает ее встречи с ключевыми чиновниками США и ЕС, призывая к «решительным международным действиям».

Мнение политолога

При этом Вильнюс предоставил одному из участвовавших в выборах кандидатов (Светлане Тихановской) убежище на своей территории и организовывает ее встречи не только с руководством самой Литвы, но и высокопоставленными представителями США и стран ЕС, призывая «к решительным международным действиям Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5f4571839a79470bf9b25fe0

США и Евросоюз в очередной раз выдали себя. Таким заявлением они продемонстрировали, кто на самом деле стоит за протестами в Белоруссии, считает Валерий Коровин — глава Центра геополитических экспертиз. Именно эти страны Запада «пекутся» о протесте и болеют за то, чтобы он не затухал.

«Потому что тогда [в случае нормализации обстановки, — прим. ред.] они понесут потери, финансовые издержки, и не смогут захватить Белоруссию, которую пытаются прибрать к рукам с помощью организации протестов в ней. Мы теперь знаем виновников поименно, знаем, с кого будет спрашивать история, и те государства, которые от них пострадали в результате организации подобного рода цветных революций», — рассказал аналитик «Политике Сегодня».

К тому же, подпись Вашингтона под требованием «прекратить насилие» со стороны силовых структур выглядит политическим лицемерием, заметил эксперт. Продолжающиеся по сей день протесты американцев против полицейского насилия и убийств темнокожего населения показали цену гуманности властей США.

«О насилии говорить не государству, где полицейские убивают чернокожих ежедневно, где вообще не церемонятся с нарушителями и тут же могут пристрелить любого, кто не понравился полицейскому. Не государству, которое осуществляло массовый геноцид сторонников переезда в Советский Союз, инакомыслящих, коммунистов в эпоху "охоты на ведьм", реализуя стратегию маккартизма*. Не государству, которое разжигало сотни войн по всему миру, и которое ни во что не ставит права человека тогда, когда речь идет об интересах этого государства», — поделился мнением Коровин.

* прим. ред. Маккартизм — антикоммунистическая политика властей США середины XX века, направленная против Коммунистической партии США и сопровождавшаяся репрессиями в отношении коммунистов и левых либералов.

Права человека — это «экспортный продукт» из США, объясняет политолог. Американские власти не соблюдают свои же установки ни внутри страны, ни за ее пределами. К концу ХХ века США применяли военную силу за рубежом более 50 раз и пересматривать агрессивную милитаристскую внешнюю политику не намерены. В первые два десятилетия XXI века американцы воевали или продолжают воевать в Афганистане, Ираке, Гаити, Сомали, Ливии, Сирии, Ираке и Йемене.

«И если бы Беларусь находилась под прямым протекторатом США и там начался бы мятеж против марионеточных властей, то тут бы никому не поздоровилось. Всех бы раскатали танками и живого бы места не осталось», — предполагает собеседник ПС.

Когда американские власти разберутся со своими нарушителями прав человека, в частности — полицейскими, убивающими афроамериканцев, тогда они будут иметь моральное право зарекаться о чем-то подобном в отношении других стран, говорит Коровин.

«Со своими двойными стандартами американцы могут лишь обратиться к собственному населению, призвать собственные силовые структуры не применять человека, соблюдать права человека, быть добрее и милосерднее к собственному населению», — заключил политолог.

Ранее мы писали, что в случае смены режима в Белоруссии на «евроинтеграционный», экономика страны рухнет. Национальное производство не сможет быстро переориентироваться европейский рынок. Сейчас самым крупным импортером белорусских товаров остается Россия.