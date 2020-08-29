Кинокартина "Шугалей-2" вышла на большие экраны

Жители Сыктывкара первые увидят продолжение истории о похищенных в Ливии россиянах Максиме Шугалее и Самере Суэйфане.

Первая часть киноленты "Шугалей" появилась 1 мая 2020 года. Главный герой — ученый Максим Шугалей — прибыл с коллегами в Ливию для проведения исследования. Ученые на официальных условиях занимались изучением культуры, местного быта и политики североафриканской страны. В мае 2019 года их похитили члены бандформирования, подконтрольного "МВД" ПНС Ливии (Правительство национального согласия). До сих пор россиян удерживают в тюрьме "Митига", которая "славится" своими нечеловеческими условиями.

Вторая часть не заставила себя долго ждать, россияне хотят узнать, чем закончилась история Шугалея и Суэйфана. Сыктывкарцы первые увидят долгожданное продолжение. Предпремьерный показ посетил и исполнитель главной роли — актер Кирилл Полухин. Жители региона смогут пообщаться с артистом и задать все интересующие их вопросы.

Режиссер "Шугалея" Максим Бриус считает, что фильм станет своеобразной гуманитарной помощью. Благодаря работе команды профессионалов россияне узнали о нелегкой судьбе соотечественников в Ливии.

Предпремьерный показ проходит в кинотеатре "Кронверк Синема". Представили картину члены съемочной группы.

Ранее российские звезды приняли участие в акции в поддержку похищенных социологов. Многие актеры, блогеры и политики призвали обратить внимание на судьбу россиян и сделать все для их освобождения.