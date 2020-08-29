Ветераны-десантники Коми: фильм "Шугалей" получился очень реалистичным

Отечественный фильм "Шугалей" о похищении российских социологов в Ливии является реалистичным, считает представитель "Союза десантников" Юрий Беляцкий.Предпремьерный показ фильма "Шугалей-2" стартовал в Коми

Россияне Максим Шугалей и Самер Суэйфан были пленены боевиками в Ливии весной прошлого года во время проведения социологического исследования в стране. Террористы и сейчас удерживают ученых, не предъявляя им обвинения. Российская картина "Шугалей" и ее сиквел, предпремьерный показ которого состоится в Сыктывкаре сегодня, 29 августа, повествуют об этих реальных событиях.

Режиссер Денис Нейманд, а также актеры Кирилл Полухин и Олег Абалян, сыгравшие роли Шугалея и Суэйфана, провели встречу в столице Республики Коми с ветеранами "Союза десантников", а также с членами прочих военно-патриотических организаций, передает ФАН. Участниками встречи обсуждались различные моменты, связанные с фильмом, в частности, и вопрос реалистичности картины с военной точки зрения.