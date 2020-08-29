Германия рассчитывает с помощью "СП — 2" перестать зависеть от США

Германия выступает за завершение строительства газопровода "Северный поток — 2" и хочет перестать зависеть от США, пишет Politico.

Германия понимает важность проекта, а США активно выступают против "Северного потока — 2", так как хотят продавать Европе свой сжиженный природный газ. США пытается переубедить и надавить на Германию, но та упорно стоит на своем, так как желать быть энергетически независимой. Канцлер Германии Ангела Меркель не раз говорила, что "Северный поток – 2" будет завершен, так как проект очень нужен Европе, пишет Федеральное агентство новостей. В Германии американские санкции против проекта "Северный поток – 2" считают наглыми и неуместными.

Politico напоминает, что в Германии давно придерживаются идеи сближения с Россией. В 1960-х годах канцлер ФРГ Вилли Брандт обозначил новый подход к международной политике, согласно которой "ключ" к мирному сосуществованию разных блоков заключен в Москве. В Германии и сейчас убеждены, что будущее их страны зависит от РФ.