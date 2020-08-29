Кошкин рассказал, как правительство Асада обеспечивает мирную жизнь в Сирии

Правительство Башара Асада обеспечивает мирную жизнь сирийцев, восстанавливая инфраструктуру и заручаясь поддержкой РФ, заявил политолог Андрей Кошкин.

В беседе с ФАН эксперт отметил, что участие России важно для нормализации мирной жизни в САР, так как именно Москва выступает главным гарантом безопасности и суверенитета ближневосточной страны. По словам Кошкина, РФ прилагает все усилия, чтобы запустить в Сирии процессы развития экономики, повышения безопасности и нормализации обычной жизни.

"Благодаря таким действиям Россия и завоевала на Ближнем Востоке уважение и авторитет", - отметил политолог.

Кроме того, спикер подчеркнул, что в настоящее время на большей части территории Сирии наблюдается переход к мирному развитию.