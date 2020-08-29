Менделевич: челленджи в TikTok угрожают здоровью младшего поколения

Влияние негативного контента на подростков в социальных сетях возможно снизить за счет развития российского сегмента интернета. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы России по охране здоровья Борис Менделевич.

Он инициировал блокировку в соцсети TikTok ролика челленджа с применением антигистаминных препаратов. Соответствующее решение было принято Роскомнадзором. Об этом рассказывается в материале ФАН.

"Как врач я понимаю, что это серьезное воздействие на детскую психику и здоровье, поэтому я направил депутатский запрос в Роскомнадзор, там связались с Росмолодежью, потому что инициатива должна идти от профильного ведомства", — заявил Менделевич.

Чтобы избежать негативных последствий распространения подобного контента, следует усилить контроль соответствующих ведомств и государства в целом за социальными сетями и некоторыми платформами. В Сети появляются негативные явления, которые могут нанести вред подрастающему поколению.