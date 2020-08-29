Миссия ООН: Ливия нуждается в процессах по установлению мира

Рост числа нарушений прав человека и произвольных арестов зафиксирован на территории Ливии. Об этом говорится в документе, который был опубликован Миссией ООН в североафриканской стране в субботу, 29 августа.

Согласно обращению миссии, Ливия переживает драматический поворот событий, подчеркивающий настоятельную необходимость возвращения к полному и всеобъемлющему политическому процессу, отвечающему чаяниям ливийского народа на правительство, мир и достоинство.

Накануне Федеральное агентство новостей (ФАН) писало, что глава "МВД" так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Бахти Башага испугался продолжительных протестов в Ливии и сбежал к своим союзникам в Турцию.