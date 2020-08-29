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15:58   29 Августа 2020
Политика

Монсон рассказал о давлении демократов и либералов на Трампа

Монсон рассказал о давлении демократов и либералов на Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп был вынужден публично дистанцироваться от России из-за давления со стороны либералов и демократов. Об этом сообщил мастер смешанных боевых искусств Джефф Монсон в эфире передачи "Милонов-шоу".

По словам спортсмена, в сложившейся ситуации наблюдаются элементы небольшой холодной войны. Однако в России и США есть люди, которые не хотят подобных процессов.

Джефф Монсон подчеркнул, что Трамп не хотел вводить антироссийские санкции. Однако общественное давление, СМИ и политика демократов с либералами сделали свое дело. Для действующего президента США сотрудничество с РФ — это политическое самоубийство. Поэтому лидеру Соединенных Штатов пришлось дистанцироваться от России, пишет ФАН.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #трамп #милонов #монсон

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