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15:26   29 Августа 2020
Общество

Экологический квест "Чистые игры" запустили в Петербурге

Экологический квест "Чистые игры" запустили в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Александр Бельский открыл "Чистые игры", в рамках которых проходит "Летний Кубок Чистоты: река Смоленка". Победителем станет тот, кто соберет больше мусора.

Участники будут отчитываться о процессе сбора отходов через приложение Clean Games. "Чистые игры" проходят в 16 странах мира. В прошлом году участники из Петербурга собрали более 32 тонн мусора, рассказал Александр Бельский, пишет FlashNord. Ожидается, что в этом году рекорд будет побит.

Экологический квест "Чистые игры" призван помочь внести вклад в охрану окружающей среды. Его участники изучают основы раздельного сбора мусора. Лучшие получают премии и различные призы. Проект финансируется за счет муниципальных контрактов и грантов. До этого губернатор Северной столицы Александр Беглов выступил на открытии фестиваля "Белые ночи Санкт-Петербурга". Телеканал "360" сообщил, что для школьников проведут уроки в подмосковных комплексах по переработке отходов.

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Автор: Юлия Яковлева
#петербург #бельский #чистые игры

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