Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:26   29 Августа 2020
Политика

Глава Южной Осетии отправил в отставку премьера Пухаева

Глава Южной Осетии отправил в отставку премьера Пухаева

Премьер Южной Осетии Эрик Пухаев освобожден от должности. Обязанности главы правительства республики возложили на вице-премьера Бекоева.

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев решил подать в отставку на фоне протестов в республике. РИА Новости со ссылкой на администрацию президента страны сообщает, что обращаясь к народу республики, Пухаев заверил, что это было обдуманное и правильное решение.

В минувшую пятницу на главной площади Цхинвала прошел стихийный митинг, на котором народ говорил о требованиях расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева, который сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#отставка #премьер #президент #южная осетия #пухаев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...