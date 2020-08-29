Глава Южной Осетии отправил в отставку премьера Пухаева

Премьер Южной Осетии Эрик Пухаев освобожден от должности. Обязанности главы правительства республики возложили на вице-премьера Бекоева.

Председатель правительства Южной Осетии Эрик Пухаев решил подать в отставку на фоне протестов в республике. РИА Новости со ссылкой на администрацию президента страны сообщает, что обращаясь к народу республики, Пухаев заверил, что это было обдуманное и правильное решение.

В минувшую пятницу на главной площади Цхинвала прошел стихийный митинг, на котором народ говорил о требованиях расследовать смерть в республиканской больнице Инала Джабиева, который сейчас находится в изоляторе временного содержания по подозрению в покушении на главу МВД.