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14:57   29 Августа 2020
Общество

Участники протестов против ПНС в Триполи стали попадать под аресты

Участники протестов против ПНС в Триполи стали попадать под аресты

Контролирующие столицу Ливии группировки продолжают аресты протестующих на улицах Триполи. Об этом сообщают в Twitter.

Соответствующей информацией поделился Ахмад Фахим. Ранее он сообщал, что боевики открыли огонь по протестующим перед Залом народа в Триполи.

Начиная с воскресенья на территориях ПНС Ливии проходят митинги мирных граждан. Ливийцы призвали так называемое "правительство" прекратить иностранную интервенцию и обеспечить жилые кварталы электричеством.

"Движение 23 августа" в пятницу сообщило, что митингующие приняли решение о перекрытии района города до момента, когда будут выполнены их призывы.

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Автор: Борис Нестеров
#ливия #протесты #пнс

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