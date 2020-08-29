Участники протестов против ПНС в Триполи стали попадать под аресты

Контролирующие столицу Ливии группировки продолжают аресты протестующих на улицах Триполи. Об этом сообщают в Twitter.

Соответствующей информацией поделился Ахмад Фахим. Ранее он сообщал, что боевики открыли огонь по протестующим перед Залом народа в Триполи.

Начиная с воскресенья на территориях ПНС Ливии проходят митинги мирных граждан. Ливийцы призвали так называемое "правительство" прекратить иностранную интервенцию и обеспечить жилые кварталы электричеством.

"Движение 23 августа" в пятницу сообщило, что митингующие приняли решение о перекрытии района города до момента, когда будут выполнены их призывы.