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14:53   29 Августа 2020
Общество

Власти Петербурга и Ленобласти обсудили День знаний и стройку ж/д моста

Власти Петербурга и Ленобласти обсудили День знаний и стройку ж/д моста

Проведение Дня знаний и строительство железнодорожного моста через Неву обсудили губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Беглов и Александр Дрозденко.

Вице-губернаторы проведут в регионах уроки мужества. Молодому поколению необходимо прививать чувство любви к Родине, гордости за свою страну и уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Беглов подчеркнул, что уроки мужества являются прекрасной традицией, которую нужно поддерживать.

Губернаторы обсудили строительство железнодорожного моста через Неву. Постройка позволит увеличить движение грузовых составов к морским портам. Сейчас ПАО "Ленгипротранс" по заказу РЖД выполнило проработки перед реализацией проекта. Длина железнодорожной линии достигнет 85 километров.

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Автор: Яна Либерман
#переговоры #беглов #дрозденко

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