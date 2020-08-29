Монсон призвал россиян объединиться ради освобождения Шугалея

Знаменитый борец MMA Джефф Монсон призвал россиян объединиться и поддержать российского социолога Максима Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана, которые находятся в ливийском плену.

Монсон в видеообращении в Instagram заявил, что не собирается оставаться в стороне. Он назвал Шугалея борцом за свободу и социальную справедливость, а также призвал россиян объединиться, чтобы помочь вернуть Максима и Самера домой.

"И я призываю всех русских людей к просмотру фильма "Шугалей-2"", — добавил Монсон.

Кинокартины "Шугалей" и "Шугалей-2" сняты по реальным событиям, которые происходят прямо сейчас. Специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан поехали в Ливию около года назад, чтобы провести исследование. В Ливии их похитили и бросили в тюрьму "Митига", которая известна своей жестокостью к пленным.