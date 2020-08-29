Монсон призвал россиян объединиться ради освобождения Шугалея
Знаменитый борец MMA Джефф Монсон призвал россиян объединиться и поддержать российского социолога Максима Шугалея и его коллегу Самера Суэйфана, которые находятся в ливийском плену.
Монсон в видеообращении в Instagram заявил, что не собирается оставаться в стороне. Он назвал Шугалея борцом за свободу и социальную справедливость, а также призвал россиян объединиться, чтобы помочь вернуть Максима и Самера домой.
"И я призываю всех русских людей к просмотру фильма "Шугалей-2"", — добавил Монсон.
Сегодня я не хочу остаться в стороне ! Давайте вместе объединим усилия в поддержке Максима Шугалея ! Который борется за свою свободу и социальную справедливость ! Давайте вместе вернём Максима и его товарища домой !!!! К семьям и детям ! И я взываю всех русских людей к просмотру фильма «Шугалей 2» , который выйдет во второй половине сентября , о жизни Максима и борьбе , которая уже проделана ! Давайте объединимся и вернём человека , домой !!!! Вместе-мы сила ! ✊????
Кинокартины "Шугалей" и "Шугалей-2" сняты по реальным событиям, которые происходят прямо сейчас. Специалисты Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан поехали в Ливию около года назад, чтобы провести исследование. В Ливии их похитили и бросили в тюрьму "Митига", которая известна своей жестокостью к пленным.