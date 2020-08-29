Сенатор Цеков призвал наказывать организаторов митингов в Хабаровске

Несанкционированные митинги проходят в Хабаровске уже несколько недель на фоне пандемии коронавируса. Сенатор Сергей Цеков призвал ужесточить наказание для организаторов мероприятий, подвергающих опасности здоровье горожан.

Вопреки запрету властей на проведение массовых мероприятий, некоторые жители Хабаровска продолжают выходить на акции протеста. По мнению Цекова, в настоящий момент российские законы реализуются на территории региона только частично, а местных провокаторов необходимо жестче наказывать за их правонарушения.

"Организаторы таких мероприятий не должны остаться безнаказанными", — уточнил сенатор в комментарии для NewInform.

Митинги начались в городе 10 июля, после задержания экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Политика подозревают в причастности к организации двух покушений и убийства хабаровских бизнесменов. Фургала отстранили от должности, врио Хабаровского края назначили Михаила Дегтярева.