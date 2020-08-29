Российские семьи с низкими доходами получат пособия на детей от 3 до 7 лет

Регионы Российской Федерации, а также Байконур, получат денежные средства для организации выплат семьям, которые имеют детей трех-семи лет. Соответствующее решение принято Правительством РФ.

Деньги будет распределять Министерство труда РФ. На эти цели направят 34,3 млрд рублей, пишет РИА Новости. Семьи будут получать субсидии каждый месяц.

Претендовать на помощь могут те родители, доходы которых не дотягивают до прожиточного минимума. Расчет будет производиться на каждого члена семьи. Ежемесячно допускается оформление до половины детского прожиточного минимума, установленного в субъекте страны.