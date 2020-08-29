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13:44   29 Августа 2020
Общество

Этнофестиваль "Россия — созвучие культур" прошел в Ленобласти в седьмой раз

Этнофестиваль "Россия — созвучие культур" прошел в Ленобласти в седьмой раз

Традиционный этнофестиваль "Россия — созвучие культур" впервые прошел в онлайн-формате. В этом году мероприятие состоялось в городе Тихвине Ленинградской области.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поприветствовал всех участников фестиваля. Ленинградская область является местом рождения мероприятия, напомнил градоначальник. Творческие коллективы из 11 регионов СЗФО приняли участие в этнофестивале в этом году.

Крупнейший в России фестиваль исторической реконструкции "Зарайский ратный сбор VIII" прошел в Московской области в конце июля. Мероприятие вошло в топ‐10 самых посещаемых этнофестивалей РФ, говорится в материале телеканала "360".

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Автор: Ирина Большунова
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