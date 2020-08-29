Малькевич: россияне с нетерпением ждали выхода "Шугалея-2"

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич назвал фильм "Шугалей-2" очень мощным, отметив, что его главный герой, плененный в Ливии Максим Шугалей, стал символом несгибаемости русского человека.

В беседе с Nation News общественник отметил, что после выхода первой части картины очень многие зрители остались потрясены происходившим на экране. Находясь в плену у бандитов, главный герой, ставший экранным воплощением социолога, не теряет мужества и ведет борьбу, не только за свое освобождение, но и за свободу народа Ливии, подчеркнул Малькевич.

Глава ФЗНЦ добавил, что партия "Родина" выдвинула Максима Шугалея своим кандидатом в Госсовет Республики Коми. По словам Малькевича, судьба Шугалея вызвала у жителей региона большой интерес. Россияне, напомнил он, с нетерпением ожидали выхода киноленты.