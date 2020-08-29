Часть пособий на детей и по безработице будет отменена в России с сентября

Некоторые пособия, введенные ранее в рамках поддержки населения и экономики во время пандемии коронавируса, будут отменены с 1 сентября.

Так, родителям и опекунам перестанут начислять ежемесячную доплату на каждого несовершеннолетнего ребенка. Материальная поддержка составляла 3 тысячи и выплачивалась в июне, июле и августе.

Отдельные категории безработных граждан с апреля могли получать увеличенную максимальную сумму выплат — 12 130 рублей в месяц. Обычный размер составляет 8 тысяч рублей. В августе региональные службы занятости сообщили, что с осени мера поддержки будет отменена, передает "МК".

Минимальный размер пособия по безработице снова вернется на уровень 1500 рублей. На период май-август сумма была увеличена до 4500 рублей.