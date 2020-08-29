В городах России проведут реновацию исторических мест

Ростуризм планирует в следующем году организовать пробный проект, призванный обновить исторические места населенных пунктов страны. Цель инициативы — увеличить привлекательность городов для туристов.

Для реализации проекта собираются выделить около 9 млрд рублей. Реновация стартует в Туле, Нижнем Новгороде и Угличе. Именно эти города уже подготовили соответствующие планы по реновации исторических центров, пишет ТАСС.

Подробная информация о проекте Ростуризма содержится в постановлении Кабмина Российской Федерации. Программа будет реализовываться с 2021 по 2023 годы. Если в названных городах проект возымеет успех, его расширят на другие.