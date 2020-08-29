Путин допустил проведение некоторых занятий в школах РФ дистанционно

Некоторые занятия для школьников могут проходить в онлайн-формате без ущерба для качества подготовки. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Необходимо гибко подходить к организации очного учебного процесса в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, отметил глава РФ. Тем не менее с 1 сентября школьники и студенты приступят к очному обучению, заявил Владимир Путин в интервью для канала "Россия-1".

Допускается организация индивидуальных курсов или лабораторных занятий с небольшим количеством студентов, если при этом нет существенного риска, уточнил глава российского государства. Телеканал "360" сообщил, что мэр Москвы Сергей Собянин наградил заслуженных учителей города.