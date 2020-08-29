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12:37   29 Августа 2020
Политика

Песков заявил, что Путин не планирует поездку в Белоруссию

Песков заявил, что Путин не планирует поездку в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока в планах не было визита в Белоруссию.

Москва считает выборы в Белоруссии состоявшимися, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1".  Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и начала проводить в столице Белоруссии митинги.

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Автор: Кристина Мокроусова
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