Песков заявил, что Путин не планирует поездку в Белоруссию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина пока в планах не было визита в Белоруссию.

Москва считает выборы в Белоруссии состоявшимися, заявил ранее президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу "Россия-1". Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, в них победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами выборов и начала проводить в столице Белоруссии митинги.