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12:06   29 Августа 2020
Экономика

Часть пенсионеров в России получит по 5 тысяч рублей в октябре

Часть пенсионеров в России получит по 5 тысяч рублей в октябре

Единовременную материальную поддержку направят ряду пожилых россиян. Пособие не связано с Пенсионным фондом России (ПФР) и приурочено ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Решение о перечислении средств на счета пенсионеров принимается на уровне региональных правительств. Размер денежного довольствия зависит от возможностей бюджета субъекта. Например, пожилым россиянам в Ненецком автономном округе начислят по пять тысяч рублей. В то же время пенсионеры старше 70 лет получат единовременно 16 640 рублей, пишет PRIMPRESS.

В Челябинской области сумма несколько меньше. Так, в прошлом году выплата составила 700 рублей. Пожилые россияне в Ярославской области получили по 500 рублей.

В ПФР ранее напомнили, что для получения выплат по потере кормильца молодым людям старше 18 лет необходимо предоставить в ведомство справку об очном обучении.

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Автор: Руслан Неглинный
#пенсионеры #выплаты #пособие

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