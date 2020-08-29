Часть пенсионеров в России получит по 5 тысяч рублей в октябре

Единовременную материальную поддержку направят ряду пожилых россиян. Пособие не связано с Пенсионным фондом России (ПФР) и приурочено ко Дню пожилого человека, который отмечается 1 октября.

Решение о перечислении средств на счета пенсионеров принимается на уровне региональных правительств. Размер денежного довольствия зависит от возможностей бюджета субъекта. Например, пожилым россиянам в Ненецком автономном округе начислят по пять тысяч рублей. В то же время пенсионеры старше 70 лет получат единовременно 16 640 рублей, пишет PRIMPRESS.

В Челябинской области сумма несколько меньше. Так, в прошлом году выплата составила 700 рублей. Пожилые россияне в Ярославской области получили по 500 рублей.

В ПФР ранее напомнили, что для получения выплат по потере кормильца молодым людям старше 18 лет необходимо предоставить в ведомство справку об очном обучении.