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11:45   29 Августа 2020
Общество

Путин отреагировал на отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию

Путин отреагировал на отказ БДИПЧ ОБСЕ приехать на выборы в Белоруссию

Президент России Владимир Путин отреагировал на отказ Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ приехать в Белоруссию во время президентских выборов.

Отказ дает основание подозревать, что позиция этой организации была заранее подготовлена, передает слова президента ТАСС. Москва считает, что президентские выборы в республике состоялись, сообщил Путин корреспонденту телеканала "Россия-1". Основной день выборов президента Белоруссии прошел 9 августа.

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Автор: Илья Романович
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