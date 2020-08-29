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11:44   29 Августа 2020
Общество

Ушел из жизни тренер Федора Емельяненко

Ушел из жизни тренер Федора Емельяненко

Умер тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко Владимир Воронов, ему было 55 лет.

Как пишет на своей странице в Instagram Емельяненко, Воронов был для него частью семьи и требовательным наставником, который поддерживал его в разные моменты жизни.

"Владимир Михайлович вырастил чемпионов, сильных духом, он верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни", — отмечает Емельяненко.

Владимир Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо, Емельяненко он начал тренировать в 1986 году.

Федор Емельяненко одержал в MMA 39 побед, за его плечами шесть поражений, один его бой признан несостоявшимся.

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Автор: Илья Романович
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