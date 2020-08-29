Ушел из жизни тренер Федора Емельяненко

Умер тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко Владимир Воронов, ему было 55 лет.

Как пишет на своей странице в Instagram Емельяненко, Воронов был для него частью семьи и требовательным наставником, который поддерживал его в разные моменты жизни.

"Владимир Михайлович вырастил чемпионов, сильных духом, он верил в молодых ребят и помогал найти им свою дорогу в жизни", — отмечает Емельяненко.

Владимир Воронов был заслуженным тренером России и мастером спорта СССР по дзюдо, Емельяненко он начал тренировать в 1986 году.

Федор Емельяненко одержал в MMA 39 побед, за его плечами шесть поражений, один его бой признан несостоявшимся.