Российские школьники и студенты 1 сентября начнут учебный год в очной форме

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут обучение в очной форме с соблюдением санитарных правил.

Глава государства призвал сделать все необходимое для исполнения требований санитарных врачей, пишет РИА Новости. Путин отметил, что маски бывает тяжело носить, но это важно с точки зрения защиты здоровья. Уточним, что решение об очной форме обучения принято на региональном и правительственном уровнях.