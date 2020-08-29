Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:30   29 Августа 2020
Политика

Российские школьники и студенты 1 сентября начнут учебный год в очной форме

Российские школьники и студенты 1 сентября начнут учебный год в очной форме

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что 1 сентября школьники и студенты начнут обучение в очной форме с соблюдением санитарных правил.

Глава государства призвал сделать все необходимое для исполнения требований санитарных врачей, пишет РИА Новости. Путин отметил, что маски бывает тяжело носить, но это важно с точки зрения защиты здоровья. Уточним, что решение об очной форме обучения принято на региональном и правительственном уровнях.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Руслан Неглинный
#россия #путин #обучение #школа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...