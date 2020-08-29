«Морской монстр»: экраноплан «Лунь» может возродиться

«Летучий корабль» — не только советский мультфильм. Существует и реальный корабль-самолет: легендарный экраноплан «Лунь». Одну из самых необычных машин в мире сконструировал советский инженер Ростислав Алексеев, но «прожила» она недолго. Выяснили, есть ли у проекта второй шанс.

«Морской монстр», погибший в 90-е

В 1991 году история «морского самолета» закончилась. 29 лет он стоял в доках Каспийска, а в этом году его привезли на пляж в Дербенте и выставляли в качестве экспоната на форуме «Армия 2020». Сегодня последний день форума, но и после «Лунь» не перестанет быть местной достопримечательностью.

Как и до выставки, посетители пляжа снова будут выстраиваться в очередь, чтобы сфотографировать легенду кораблестроения, а дети прыгать с огромных железных крыльев в воду. Бывшая гордость советской «оборонки» мирно лежит на «брюхе» у берега и уже никого не устрашает.

Гроза советской обороны

Экраноплан начал разрабатываться в 1969 году, в 1987 совершил первый опытный полет, а в 1990 году был передан в эксплуатацию ВМФ СССР. Конструкторы задумали использовать эффект «воздушной подушки» для полета корабля над волнами на высоте нескольких десятков сантиметров. «Лунь» мог использоваться на поверхности морей, озер и даже крупных рек вроде Енисея или Волги, а восемь турбореактивных двигателей обеспечивали скорость до 500 километров в час.

«Лунь» неспроста родился в эпоху холодной войны. Сверхмалая высота полета позволяла машине оставаться незаметной для радаров противника до тех пор, пока тот не окажется в пределах досягаемости шести ракет «Москит». Также «Лунь» был способен топить самые крупные корабли, в том числе авианосцы ВМС США.

Дело не только в мощных двигателях. Конструкция машины — гениальность советской инженерной мысли, воплощенная в металле. Физически новые принципы реализации подъемной силы обеспечили гибриду корабля и самолета ряд преимуществ: скорость в разы больше, чем у судов, а грузоподъемность превышает предельно возможную в авиации, объясняет Владимир Попов — заслуженный военный летчик РФ и заместитель главреда журнала «Авиапанорама».

«Тогда Алексеев был первопроходцем в этом направлении. Принцип работы экраноплана заключается в том, что создается подъемная сила на небольшой высоте, когда "поддавливается" крыло снизу за счет воздушного потока, прижатого к воде или к ровной поверхности. Крыло само создает подъемную силу, а пограничный воздушный слой опирается на поверхность воды или земли, и поддавливание получается двойным», — объяснил эксперт принцип работы экраноплана корреспонденту ПС.

Но к концу советской истории с оборонным назначением «Луня» дело обстояло не так просто. Однако даже сейчас шансы на восстановление проекта еще есть, считает Попов. Ресурс использования советских экранопланов — более 25–30 лет, а для того, чтобы «морской монстр» вошел в строй, надо заменить двигатели и обеспечить хорошее обслуживание.

«Для нужд оперативно-тактического применения на государственной границе в конце 1990-х годов - начале 2000-х он был великоват, поскольку перевозить такое количество людей или грузов нам просто было не нужно. Но "Лунь" оставался еще в хорошем состоянии, почти работоспособным», — говорит заслуженный летчик РФ.

Транспортные цели и экономическая выгода

Использовать экранопланы можно и в «гражданских» целях. Попов видит потенциал такого транспорта во внутрирегиональных и междугородних пассажироперевозках. С экономической точки зрения это выгоднее, чем авиаперелеты.

«Этот транспорт почти такой же дешевый, как морской и речной, но по эффективности ближе к железнодорожному: очень большие грузоперевозки можно осуществлять, а скоростной коэффициент при этом близок к авиации. Мог бы быть транспорт комбинированного использования: и по земле способен работать, и по водным просторам пройтись. За несколько часов можно долететь над поверхностью моря из Астрахани в Баку — за 2,5 часа. В море идти нужно будет семь-восемь часов. Представляете, какая эффективность?», — рассказывает авиаэксперт.

В 1990 году «Лунь» использовали в учениях по спасению людей в море. Оказалось, что экранопланы являются отличными «спасателями» по совокупности решаемых задач и удобству применения спасательных средств в воде.

В отличие от них, наводные корабли не могут быстро прибыть в район кораблекрушения, авиация же менее эффективна в штормовых условиях. Даже новые гидросамолеты и вертолеты имеют меньшую грузоподъемность, дальность и мореходность, чем советский экраноплан. После успеха «Луня» в СССР начали разрабатывать его собрата — «Спасателя», но из-за недостатка финансирования в 1990-е годы проект свернули на стадии 95-процентной готовности.

Попов не теряет надежды на возвращение экранопланов в строй, но отмечает, что все зависит от решения руководства страны. Впрочем, этот вопрос уже поставили ребром. В мае Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева объявило о разработке нескольких экранопланов: «Чайка» А-050 станет прямым потомком легендарного «Луня».

«Если политическое руководство страны — президент, правительство — ставят жесткие рамки и задачи, то безусловно начинают "крутиться" в этом вопросе вплоть до того, что любой ценой выполняют задачу. С экономической точки зрения нам очень выгодно это, действительно. Ведь какие у нас большие территории! Железная дорога не справляется с большими объемами перевозок, воздушный транспорт — дорогой. А вот речной транспорт, морской, озерный — его очень мало. Экономическая сторона этого вопроса — существенный был бы прогресс для развития нашей экономики в целом», — заключил летчик.

Кстати, в современной истории России есть успешный пример возрождения некогда заброшенного советского проекта, разработанного все тем же бюро Алексеева. Это судно на подводных крыльях «Комета», созданное в 1961 году. Принцип его работы в чем-то похож на «экраноплановый».

Производство «Комет» прекратилось в 1992 году, после тридцатилетнего эффективного использования «крылатых» судов как внутри СССР, так и за его пределами. Сейчас модернизированные «Кометы» используются в Крыму в качестве гражданского транспорта по маршруту Севастополь — Ялта. И раз опыт модернизации советских разработок оказался успешным, надежда на возвращение «Луня» или «Спасателя», безусловно, есть.