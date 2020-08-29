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10:57   29 Августа 2020
Политика

Путин внес на ратификацию в ГД договор о взаимопомощи с Индонезией

Путин внес на ратификацию в ГД договор о взаимопомощи с Индонезией

Госдума рассмотрит внесенный президентом Владимиром Путиным договор с Индонезией о взаимной правовой помощи по уголовным делам. Согласно документу, стороны обязуются оказывать друг другу правовую помощь по соответствующему запросу.

Россия и Индонезия будут сотрудничать в правовом поле. На ратификацию в Госдуму поступил договор об оказании взаимной правовой помощи по уголовным делам. Документ внес президент России Владимир Путин.

Согласно пояснительной записке к договору, стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. Сам договор Россия и Индонезия подписали еще в декабре 2019-го года.

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Автор: Руслан Неглинный
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