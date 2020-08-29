Премьер-министр РФ Михаил Мишустин увеличил в три раза максимальный размер субсидии регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ. Кабмин сообщает, что действовавший норматив подняли с 30% до 60%.

Максимальный размер субсидии с 25 миллионов увеличился до 75 миллионов рублей, которую предоставляют в рамках госпрограммы "Развитие энергетики". Эти средства регионы выделяют на компенсации бизнесу и гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ.

Госпрограммой "Развитие энергетики" предусмотрено увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до 2,7 млрд кубометров уже в 2024 году.