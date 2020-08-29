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10:26   29 Августа 2020
Политика

Президент США сравнил пандемию COVID-19 со Второй мировой войной

Президент США сравнил пандемию COVID-19 со Второй мировой войной

Соединенные Штаты Америки в период пандемии COVID-19 организовали самую крупную национальную мобилизацию, которую можно сравнить с периодом Второй мировой войны. Такое заявление сделал глава Белого дома Дональд Трамп.

Об этом Трамп говорил со своими избирателями. Президент заметил, что массовая мобилизация в США началась сразу же, как только на территории страны выявили первые случаи новой коронавирусной инфекции, пишет "Московский комсомолец".

Американский лидер добавил, что принятое им решение о закрытии границ США для иностранцев помогло спасти тысячи человеческих жизней. Кроме того, за время пандемии в стране создали свыше 100 000 аппаратов искусственной вентиляции легких, что позволило обеспечить устройствами всех нуждающихся в них пациентов.

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Автор: Василий Пименов
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