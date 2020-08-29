Глава ДНР потребовал от Киева утверждения акта о прекращении огня

Военные Донецкой Народной Республики готовы ликвидировать укрепления ВСУ, находящиеся на линии соприкосновения в Донбассе, если Украина не прекратит нарушение действующего режима перемирия. Такое заявление сделал глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, бойцы Вооруженных сил Украины последние несколько дней проводят оборудование позиций на линии соприкосновения. Эти действия прямо нарушают объявленный режим прекращения огня, пишет ФАН. Глава ДНР подчеркнул, что Киеву следует исправить эту ситуацию и прекратить нарушения.

Пушилин заметил, что подтверждением мирных намерений Киева должен послужить акт, который подготовлен в Совместном центре по контролю и координации соответствующего режима. Кроме того, документ необходимо утвердить в миссии ОБСЕ.

Глава ДНР заявил, что будет ждать названного акта не позднее 22:00 3 сентября. В противном случае Донецк пойдет на крайние меры. Речь идет о полном уничтожении созданных ВСУ укреплений и окопов.