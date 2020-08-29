Форум «Безопасность на транспорте» анонсировал практические занятия

Международный форум «Безопасность на транспорте» пройдет 7 и 8 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке Госдумы и Министерства транспорта РФ. На повестке — безопасность как дорожного движения, так и транспортная, борьба с терроризмом и безаварийное использование всех видов транспорта. Об этом и будут дискутировать участники форума.

Выступят свыше 150 спикеров, ожидаемое количество участников — более 700 человек со всей России. Центром деловой программы форума будет пленарное заседание «Совершенствование государственной политики и цифровизация в сфере обеспечения комплексной безопасности на транспорте: будущее уже наступило». Форум «Безопасность на транспорте» пройдет в КВЦ «Экспофорум».

В заседании поучаствуют замминистра транспорта Александр Суханов, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, заместитель гендиректора РЖД Шевкет Шайдуллин, зампред Следственного комитета Ростислав Рассохов и замначальника ГУТ МВД России Александр Бревнов. Модератором заседания выступит член комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

После деловых мероприятий начнутся практические занятия по обеспечению транспортной безопасности на крупнейших инфраструктурных объектах Санкт-Петербурга. В программе — посещение аэропорта Пулково, Петербургского метрополитена, порта «Морской фасад», автовокзала Пассажиравтотранса и комплекса «Безопасный город».

Участникам форума покажут организацию и технологии обеспечения транспортной безопасности и противодействия терроризму, поделятся опытом реализации требований отраслевого законодательства.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.