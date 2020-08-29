Главу "МВД" ПНС Ливии сняли с должности для расследования его преступлений

Министра внутренних дел так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башагу отстранили от должности в связи с расследованием его преступлений. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.

Башага имеет непосредственное отношение к похищению российского социолога Максима Шугалея и его переводчика Самера Суэйфана, обратил внимание Малькевич в своем Telegram-канале. Глава "МВД" ПНС Ливии должен явиться для проведения административного расследования в течение 72 часов. Задержанный министр выразил готовность участвовать в расследовании.

"По сути, на наших глазах начинают разворачиваться перемены, о которых я осторожно высказался меньше недели назад", — приводит слова Малькевича Федеральное агентство новостей.

Граждане Ливии были недовольны действиями Башаги на посту министра и требовали его отставки. Похищенных Шугалея и Суэйфана незаконно удерживают в ливийской тюрьме "Митига" уже больше года. Возглавляет печально известную пытками над людьми тюрьму террорист Абд аль-Рауф Карра. Россияне сняли фильмы "Шугалей" и "Шугалей-2", чтобы привлечь внимание общественности к тяжелой судьбе похищенных.