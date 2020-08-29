Иностранные эксперты сочли рубль недооцененным

Динамика роста цен на нефть обеспечит укрепление позиций рубля, уверены аналитики американского издания Bloomberg. Российская национальная валюта недооценена по сравнению с иностранными аналогами.

Удорожание рубля будет обусловлено постепенным восстановлением рынка энергоресурсов — сегодня баррель уже вырос в цене на 30% по сравнению с апрельскими позициями. Вероятно, в скором времени российская валюта вырастет на 6%. Опрошенные Bloomberg эксперты уверены, что она необоснованно дешевле к доллару и евро.

Одной из причин установки несправедливой стоимости рубля стало опасение новых санкций со стороны США, передает РИА Новости. Аналитики отмечают, что в ближайшее время Вашингтон не решится вводить новые меры давления, так как будет перенаправлять все ресурсы на президентские выборы.