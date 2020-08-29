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9:45   29 Августа 2020
Экономика

Иностранные эксперты сочли рубль недооцененным

Иностранные эксперты сочли рубль недооцененным

Динамика роста цен на нефть обеспечит укрепление позиций рубля, уверены аналитики американского издания Bloomberg. Российская национальная валюта недооценена по сравнению с иностранными аналогами.

Удорожание рубля будет обусловлено постепенным восстановлением рынка энергоресурсов — сегодня баррель уже вырос в цене на 30% по сравнению с апрельскими позициями. Вероятно, в скором времени российская валюта вырастет на 6%. Опрошенные Bloomberg эксперты уверены, что она необоснованно дешевле к доллару и евро.

Одной из причин установки несправедливой стоимости рубля стало опасение новых санкций со стороны США, передает РИА Новости. Аналитики отмечают, что в ближайшее время Вашингтон не решится вводить новые меры давления, так как будет перенаправлять все ресурсы на президентские выборы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #запад #рубль #bloomberg #цены на нефть

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