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9:43   29 Августа 2020
Политика

Сын белорусского президента объяснил свое отношение к протестам

Сын белорусского президента объяснил свое отношение к протестам

Митингующим в Белоруссии следует прийти к единому мнению. Так ситуацию в стране оценил старший сын президента страны, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Виктор Лукашенко.

Участников протестов он не считает соперниками власти, а называет их оппонентами.

"Вы знаете, надо взять себя в руки, подумать и прийти к правильному мнению. Хорошо, когда разные мнения, я не сторонник единого какого-то", — завил он.

Виктор Лукашенко хочет, чтобы в стране были разные мнения, но в сложившейся ситуации требуется единство и движение в одном направлении.

Протесты в Белоруссии начались после проведения президентских выборов. В результате голосования победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Незаконные митинги сопровождаются столкновениями с правоохранителями.

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Автор: Кристина Мокроусова
#белоруссия #лукашенко #протесты

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